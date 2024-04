Berliner Senat kann keine Garantie geben Bebauung des Tempelhofer Feldes schützt keine Innenhöfe

Eine Bebauung des Tempelhofer Feldes schützt also doch keinen grünen Hinterhof in Spandau oder Marzahn vor einer Bebauung. Das räumt Staatssekretär für Bauen Alexander Slotty (SPD) in einer noch unveröffentlichten Antwort auf die Anfrage des Grünen-Abgeordneten Julian Schwarze ein, die dem Tagesspiegel vorliegt.