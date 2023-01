Notrufe nach Stürzen Berliner Start-up optimiert Samsung-Uhr für Senioren

Die Luft ist stickig. Dutzende Menschen sitzen, stehen oder laufen durch das Großraumbüro. Sie tragen Headsets auf den Köpfen und telefonieren angeregt mit Kund:innen. „Das ist unser Sales-Team“, erzählt Tim Wagner, während er durch die Büroräume an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln führt. Wagner ist Gründer des Start-ups Patronus. „Momentan haben wir einen Marktanteil von einem Prozent. In ein paar Jahren wollen wir bei 30 Prozent sein.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden