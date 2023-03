Berlins öffentliche Toiletten Von der Urintonne am Stadtschloss bis zum „Café Achteck“

Öffentliche Toiletten tragen maßgeblich zur Hygiene einer Großstadt bei. Laut Senatsverwaltung verfügt Berlin heute über 448 davon: 325 werden von Firma Wall betrieben, weitere 123 von Bezirken oder anderen Unternehmen betreut. Diese Zahlen klingen bescheiden für eine Metropole mit mehr als 3,8 Millionen Einwohnern und dreimal so vielen Besuchern pro Jahr. Doch wer jetzt meckert, der bedenke: Es war schon viel schlimmer.

Am Anfang stand eine einfache Urintonne. Eigentlich bot diese kaum mehr als das, was wir auch heute aus den dunkleren Ecken rund um und in vielen S- oder U-Bahnhöfen kennen: Pinkeln im Freien. Wie viele andere europäische Städte roch auch Berlin lange dementsprechend streng.

Aber die Tonne, die 1737 im Kleinen Portal des Stadtschlosses stand und als die erste schriftlich erwähnte öffentliche Bedürfnisanstalt Berlins gilt, war ein Schritt in die richtige Richtung. So wollte die damalige Verwaltung die Gäste von der Benutzung des Hofes und Gänge abhalten. Die 60 Jahre später direkt an der Spree aufgestellte „Commodität beim Schloß“ bot sogar ein Update, eine Form von Spülung. Sie ließ die Inhalte direkt in den Fluss abfließen.

Technische Zeichnung einer Bedürfnisanstalt für Männer und Frauen, um das Jahr 1900. © Wikipedia

Die häusliche Notdurft Berliner Familien wurde in der Regel in Nachttöpfen gesammelt und von sogenannten „Nachtemmas“ abgeholt, die ebenfalls die Spree als Abfluss nutzten. So schrieb der Dichter Friedrich Rückert im Jahr 1850: „Die Spree betritt Berlin als Schwan und verlässt es als Schwein“.

Fäkalien landeten meistens in Straßenrinnen, um später von „Unratweibern“ entsorgt zu werden. Ganz befreien konnten sie die Straßen aber nicht. Und so roch es in der Stadt dementsprechend strenf. Berlins Besucher klagten über den Gestank, der in ihre Kleider eindringe, und sie noch lange nach dem Spaziergang begleiten konnte.

Am unteren Bildrand erkennt man eine „Vollanstalt“ am Gendarmenmarkt. Die Illustration stammt aus dem Jahr 1898. © Library of Congress LC-DIG-ppmsca

Die öffentliche Toilette in der Nikolaikirche wurde 1824 ein sprichwörtlichem „stillen Örtchen“, blieb aber nur ein Tröpfchen auf dem heißen Stein im Kampf für eine bessere Stadthygiene. Eine große Lösung musste her. Doch leider könnten die zwei zuständigen Ämter – die Baupolizei und der Magistrat – nicht zueinander finden: Das Amt wollte Häuschen bauen, der Magistrat aber nicht dafür bezahlen. Erst als der Berliner Druckereibesitzer Ernst Litfaß 1854 anbot, 30 seiner fast 200 geplanten Anschlagsäulen (später als „Litfaßsäulen“ bekannt) mit versteckten Urinalen auszustatten, keimte Hoffnung. Da die Säulen und ihre geplante Ein-Mann-Pissoirs über keinen fließend Wasser verfügten, weigerte sich Litfaß letztendlich seinen Versprechen einzulösen. Die Stadt verklage ihn – und alles blieb beim Alten.

Erst 1862 einigten sich der Magistrat (also Berlin) und der Fiskus (Staat Preußen): Gemeinsam würden sie der Stadt 15 öffentliche Bedürfnisanstalten spendieren. Ein Jahr später wurde das erste so finanzierte Doppel-Pissoir am Askanischen Platz (an dem heute das Tagesspiegel-Verlagshaus residiert) eingerichtet. Ein vom Fiskus aufgestelltes Urinal an der Fischerbrücke war von einer einfachen Ausführung.

Bis 1876 wuchs die Zahl der Urinale auf 113 und bald wurden sie in eleganten, oktogonalen, gusseisernen Kiosken der Firma Rospott gruppiert, die als berühmte „Café Achteck“ in die Geschichte eingingen. Es gab nur ein Problem: Pissoirs – egal wie schön und geschmackvoll gestaltet – standen Frauen und Kindern nicht offen. Und auch die mussten mal.

Eine „öffentliche Vollanstalt“ vor der Alten Börse neben Berliner Dom. © 1887 F.A. Schwartz

Leider wurde diese Möglichkeit zur Erleichterung den Frauen beim Stadtbesuch viel länger verwehrt. Da eine Dame bekannterweise ihren Körper völlig im Griff zu haben hatte, und um sie vor den mit einem Klobesuch verbundenen Gefahren zu schützen, mussten die Berlinerinnen den Drang lange unterdrücken. Im Notfall aber versuchten sie ihr Glück in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder denen des Magistrats. Letzteres dürfte die Entscheidung begünstigt haben, dass das Rote Rathaus 1874 die erste öffentliche Toilette für Frauen zur Verfügung stellte.

Unsere Kolumnistin Beata Gontarczyk-Krampe schreibt Bücher, Blogs („Kreuzberged“) und Audio-Touren über die Stadtgeschichte Berlins.

Kurz danach führte Firma Rudolf Protz die gemischten Bedürfnisanstalten ein, die nicht nur von beiden Geschlechtern, sondern auch für beide Arten Geschäft genutzt werden konnten. Diese „Vollanstalten“ waren mit sechs Klosetts ausgestattet, die ersten wurden am Dönhoffplatz (Leipziger Straße), an der Kreuzung Unter den Linden / Friedrichstraße und am Gendarmenmarkt installiert. Das dürfte von Zeitzeugen mit allgemeiner Erleichterung begrüßt worden sein.

