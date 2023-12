Briefkästen ab 1824 Preußens Beamten musste man eine Gebrauchsanweisung beilegen

Die digitale Revolution tobt seit vielen Jahren, Berichte über das Aussterben von handgeschriebenen Briefen haben sich gleichwohl schon oft als stark übertrieben erwiesen. Gerade vor Weihnachten finden die meisten von uns noch den Weg zum nächsten Briefkasten. Davon beitreibt allein der Marktführer Deutsche Post in Berlin 2441 Stück, darunter auch Berlins einzigen Auto-Briefkasten in der Heerstraße.

Der erste Briefkasten wurde im Juli des Jahres 1766 auf dem Flur des Königlich-Preußischen Generalpostamtes aufgehängt. Es war ein braun-gestrichener, verschlossener Behälter mit einem reich verzierten, dachartigen Aufsatz und einem Briefschlitz. Selbstverständlich? Nein. Das Vertrauen König Friedrichs II. für die Arbeit der preußischen Beamten hielt sich in Grenzen, der Monarch war durch und durch frankophil. Also stellte er 15 französische „Manager“ ein, um die Postdienste in seinem Königreich zu modernisieren.

Das Portal des Hofpostamtes in der Königstraße 60 in Berlin, aufgenommen um 1885. © Stiftung Stadtmuseum Berlin

Diese installierten den ersten Briefkasten, und legten ihm eine Gebrauchsanweisung bei. Das schien notwendig, wenn man bedenkt, wie entscheidend die richtige Handhabung war: Zunächst einmal musste die Postgebühr vom Empfänger bezahlt werden. Was geschah, wenn sie sich weigerten, ist unklar, aber man kann davon ausgehen, dass die Briefe nicht an den Absender zurückgeschickt worden sind.

Nur reguläre Post dürfte in den Kasten geworfen werden. Post mit Dokumenten, die an Orte außerhalb Preußens und an Staaten ohne Abrechnungsvereinbarung mit der preußischen Post adressiert waren, mussten am Schalter im Voraus bezahlt werden.

Sendungen wurden unterschlagen, Projekt scheiterte

Dieses Verfahren, das recht modern klingt und dem uns bekannten System nicht unähnlich ist, hielt sich aber nur drei Jahre lang: 1769 wurden die französischen Finanzexperten wegen Unterschlagung und Misswirtschaft angeklagt und der Briefkasten – angeblich wenig benutzt – wurde wieder abgehängt.

Ein alter preußischer Briefkasten, allerdings nicht er der erste seiner Art – gesehen in Frankfurt/Oder. © privat

Es sollte noch mehr als fünfzig Jahre bis zu seiner Rückkehr dauern: 1824 führte General-Postmeister von Karl von Nagler sie in ganz Preußen ein. Alle Kästen waren mit einer Liste von „Verhaltungs-Regeln“ versehen. Deren Verletzung war keine Petitesse: Alle nicht vorschriftsmäßigen Sendungen wurden drei Tage lang (ungeöffnet) im Fenster des Postamtes ausgestellt und, wenn nicht vom Absender abgeholt, anschließend einfach verbrannt.

Oder sie wurden, wie Briefe, die für Berlin und Umgebung bestimmt waren (hier galten andere Regeln), gleich vernichtet. Diese Anordnung des Verbrennens hatte jedoch nicht lange Bestand. Der öffentliche Aufschrei führte dazu, dass sie ein Jahr später geändert wurde.

Unsere Kolumnistin Beata Gontarczyk-Krampe schreibt Bücher, Blogs („Kreuzberged“) und entwickelt Audio-Touren über die Stadtgeschichte Berlins.

Im Laufe des nächsten Jahrhunderts wuchs die Zahl der Berliner Briefkästen stetig. Ihre Form und Farbe änderte sich von Holzkästen zu eisernen Kästen in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Systemen zur Entnahme der Post für den Transport. Ihre Farbe wechselte von Weiß zu Blau (Preußisch Blau, versteht sich), um dann im Mai 1934 von den Nazis in Feuerrot umgewandelt zu werden.

Sevice: Abgabefristen für Briefe und Pakete zum Fest Die Deutsche Post hat dieser Tage über die Termine informiert, bis zu denen Sendungen abgegeben sein müssen, um noch vor dem Weihnachtsfest 2023 die Empfänger zu erreichen.



Demnach müssen Päckchen und Pakete (Inland) in allen Filialen und Packstationen deutschlandweit bis 20. Dezember aufgegeben werden. Sendungen in direkte Nachbarländer bis zum 14. Dezember, in sonstige europäische Länder bis Montag, den 11. Dezember. Bei dem Tarif Express Easy gilt der 21. Dezember als letztmöglicher Abgabetag. Sendungen außerhalb Europas dürften nicht mehr pünktlich ankommen. Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands sollten bis zum 21. Dezember eingeworfen werden. Für EU-Länder bis zum 13. Dezember. Für Sendungen außerhalb der EU lief die Frist bereits am 6. Dezember ab. (kph)

Ein Jahr nach dem Krieg wurden alle Berliner Briefkästen in allen Besatzungszonen gelb und das Wort „Reichspost“ ordnungsgemäß entfernt. Mit dem Bau der Berliner Mauer wurden auf der Vorderseite der ostberliner Kästen zwei schmale dunkle Streifen angebracht, während die Westberliner Briefe fortan in Kästen mit der Aufschrift „Deutsche Bundespost“ landeten. Heute sind alle Berliner Briefkästen der Deutschen Post „Ginstergelb“ gestrichen. Die des lokal größten Konkurrenten PIN AG sind grün. Wer flott hingeht, schafft es noch, die Weihnachtskarten abzuschicken.

Diese Kolumne über Berlins Wirtschaftsgeschichte erscheint alle zwei Wochen zum Wochenende.