Tagesspiegel Plus Busfahrer-Job im Einkaufscenter finden : BVG wirbt um Nachwuchs in der Mall of Berlin

Das Berliner Nahverkehrsunternehmen experimentiert mit Methoden, Menschen für eine Karriere als Gleisbauer oder Fahrplan-Logistiker zu begeistern. Am Montag eröffnete der erste BVG-Job-Store in Mitte.