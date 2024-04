Tagesspiegel Plus „Business as Unusual“ in Mitte : Land Berlin vermietet exklusiv an Privathochschüler

Berlins landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) lässt sich auf einen Deal mit der ESMT, einer Kaderschmiede für Manager, ein. Zehn Quadratmeter Studentenzimmer auf der Fischerinsel kosten 700 Euro im Monat.