Das Geisterhaus am KaDeWe Wie Berlin beim Wohnungsleerstand machtlos ist

Es ist ein Schandfleck im Stadtbild und angesichts der Berliner Wohnungsnot durchaus auch ein Skandal: Nur wenige Schritte vom Luxuskaufhaus KaDeWe entfernt verwahrlosen in bester Lage die Zwillingshäuser Ansbacher Straße 33 und 35. Während die heruntergekommene Hausnummer 33 überbelegt wird, vor allem Geflüchtete leben hier mit zu vielen Menschen auf zu kleinem Raum, steht die 35 seit mehr als sechs Jahren leer. „Vermutlich hat sich der Wert in dieser Zeit verdoppelt“, schätzt Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. „Für den Eigentümer ist so ein Zeitgewinn Goldstaub, der auf ihn rieselt“. Fest steht: Allein der Preis für das Grundstück ist laut Bodenrichtwert von 4500 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2017 auf 12.000 Euro im Jahr 2023 gestiegen.

Wie kann das sein? Was ist in den vergangen sechs Jahren hinter den Kulissen passiert? Und warum gehen Land und Bezirk nicht gegen den Leerstand vor? Eine Spurensuche.

Sie beginnt in der Ansbacher Straße. „Nie hätte ich gedacht, dass im KaDeWe, wo die Schönen und Reichen einkaufen gehen, ich gegenüber in einer Mülltonne sitzen muss“, sagt Marit Gergs. Sie ist 79 Jahre alt, ehemalige Friseurin und eine von zwei Mieterinnen der Hausnummer 33, die schon lange hier leben. In den 60er Jahren wurden die Zwillingshäuser gebaut, in den 80ern zog sie ein. „Wunderschöne Wohnungen“ waren das damals. „Das Grundstück war gepflegt, es war nichts dran auszusetzen. Wir waren hier alle ganz glücklich“, erinnert sich Marit Gergs.

Das ändert sich, als die Häuser 2010 verkauft werden. Es übernimmt die Firma „KWV 4. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH“, deren Geschäftsführer ein spanischer Immobilienunternehmer ist. Der will - zumindest eines der beiden Häuser - abreißen und neu bauen, schickt in einem ersten Schritt Vorratskündigungen an alle Bewohner der Nummer 35. Etwas Neues sei mit dem Haus geplant, alle hätten auszuziehen. Was wenige Mieter wissen: Solche Vorratskündigungen sind nach der Rechtsprechung unzulässig, wenn Abrissgenehmigung und Neubaugenehmigung nicht vorliegen. Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein, der die Geschichte der beiden Häuser gut kennt, spricht von einem „perfiden Spiel“, das darauf abziele, Mieter einzuschüchtern.

Die Tür verrammelt, die Fenster kaputt, die Fassade beschmiert: Die Ansbacher Straße 35 steht seit mehr als sechs Jahren leer. © Tagesspiegel/Sönke Matschurek

Zumindest zwei Mieter wenden sich damals an den Mieterverein und klagen. Tatsächlich gewinnen sie vor Gericht – ziehen dann aber trotzdem aus. Bartels Vermutung: „Das könnte daran liegen, dass Geld bezahlt oder unter dem Tisch eine Ersatzwohnung angeboten wurde“. Oder an der zunehmenden Verwahrlosung. „Oft geht Leerstand mit mangelnder Instandsetzung einher“, erklärt Bartels den Prozess der sogenannten „Entmietung“. Gemeinschaftsflächen würden nicht mehr gepflegt, Modernisierungen nicht mehr durchgeführt.

Beides kann Marit Gergs bestätigen. „Die Leute wurden mit Geld gespickt. Die einen mit 8.000, andere 15.000, noch andere 20.000“, sagt sie. Gleichzeitig sei insbesondere die Hausnummer 35 sich selbst überlassen worden. Kaputter Fahrstuhl, ein leckes Dach, Probleme mit Ratten. Auch Gergs selbst seien Geld und eine Ersatzwohnung angeboten worden – sie schlug es aus.

Ein befristeter Abrissantrag verfällt ungenutzt

Ob durch Kündigungen, Geldzahlungen oder den zunehmenden Verfall – 2016 sind alle Bewohner aus der Ansbacher Straße 35 ausgezogen. Im selben Jahr bewilligt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg den Abrissantrag, da der Eigentümer glaubhaft darlegen kann, Ersatzwohnraum zu schaffen. Die Abrissgenehmigung ist auf zwei Jahre bis Ende 2018 befristet. An dieser Stelle könnte die Geschichte vorbei sein: Abriss, Neubau, teure Wohnungen, schicke Büros, neue zahlungskräftige Mieter, Gentrifizierung – wie es hundertfach in Berlin passiert. Doch es kommt anders.

Im September 2017 wechselt die „KWV 4. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH“ den Eigentümer. Malik Kücük übernimmt. Die Abrissgenehmigung ist zu diesem Zeitpunkt noch 16 Monate gültig, mit dem Ausbau der Fenster beginnt er dennoch erst im Dezember 2018, vier Wochen vor Ablauf der Frist. Die Bau- und Wohnungsaufsicht interveniert: Es sei zu spät begonnen worden. Ein Stopp der Abrissarbeiten wird angeordnet.

Eine Abrissgenehmigung für die Ansbacher Straße verfiel ungenutzt. Seither dauert ein Rechtsstreit an. © Tagesspiegel/Sönke Matschurek

Was folgt, ist ein jahrelanger Rechtsstreit. Über mehrere Instanzen klagt Kücük gegen den angeordneten Baustopp und pocht darauf, dass er rechtzeitig mit dem Abriss begonnen habe. Der Bezirk hingegen vertritt die Auffassung, der Abriss hätte im Rahmen der Gültigkeitsdauer der Genehmigung vollendet werden müssen. Bis heute wird darüber vor Gericht gestritten. Eine neue Abrissgenehmigung beantragt Kücük erst im Mai 2023. Inzwischen hat sich jedoch die Rechtslage verändert: Seit März 2023 liegt das Haus im Milieuschutzgebiet „Wittenbergplatz“. In diesen Gebieten darf nicht abgerissen oder neu gebaut werden, wenn dadurch bezahlbarer Wohnraum verloren geht oder die Gefahr besteht, dass Bestandsmieter verdrängt werden und somit die soziale Durchmischung leidet. Eine Abrissgenehmigung ist damit endgültig vom Tisch.

Die Jagd nach dem Phantom Malik Kücük

Warum wurde nicht abgerissen, als der Abriss noch erlaubt war? Warum wird nicht saniert, wenn doch klar ist, dass es keinen Abriss mehr geben wird? Malik Kücük wäre der Mann, der diese Fragen beantworten könnte. Was man über ihn weiß: Er ist nicht nur Geschäftsführer der KWV, sondern auch von 20 weiteren aktiven Firmen. Die heißen etwa „4Wand GmbH“, „Area Glogauer Straße 28 GmbH“ oder „Neptun Alexanderstraße Grundbesitz“ und haben alle mit dem Kauf, Verkauf oder der Verwaltung von Immobilien zu tun.

Was sie außerdem eint: Im Internet lassen sich keine Telefonnummern finden. Und: Sie alle sind im brandenburgischen Zossen gemeldet. An einem himmelblauen Mehrfamilienhaus hängen dort zwei Briefkästen, an denen mit Gaffertape eine Liste mit 21 Firmennamen befestigt ist. Die Fenster im Erdgeschoss sind mit Milchglasfolie verklebt, es gibt weder eine Klingel noch ein Namensschild. Zwei Bewohnerinnen des Hauses bestätigen, dass hier gelegentlich Verträge unterschrieben werden. Kücük selbst ist dort nicht anzutreffen. Ein Einschreiben mit umfangreichem Fragenkatalog an seine Privatadresse bleibt unbeantwortet.

Das ist die Briefkastenfirma „KWV 4. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH“ mit Geschäftssitz in Zossen. © Sönke Matschurek/TSP

Bezirk ohne effektive Mittel gegen Leerstand

Bleibt die Frage, warum Land und Bezirk abseits des Abrissstreits über mehr als sechs Jahre nicht wirksam gegen den Leerstand in der Ansbacher Straße vorgehen konnten. Dazu ein Blick auf die Gesetzeslage: Weil Wohnungen zum Wohnen da sein sollen, hat der Berliner Senat im Mai 2014 das sogenannte „Zweckentfremdungsverbots-Gesetz“ erlassen. Wer dagegen, zum Beispiel durch nicht-genehmigten Leerstand verstößt, hat mit Geldstrafen zu rechnen. Im Falle der Ansbacher Straße wurde seit 2016 genau eine erhoben. Im Mai 2023 verhängte die Zweckentfremdungsstelle ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister und Leiter der Zweckentfremdungsstelle, Matthias Steckkarte (CDU) erklärt das späte Einschreiten seiner Behörde mit den laufenden Gerichtsverfahren. Man habe die Gespräche zwischen Bauaufsicht und Kücük eine Weile beobachtet, weil eine Abrissgenehmigung zunächst noch möglich erschien. Erst als sich 2022 abzeichnet, dass es nicht zu einer Einigung kommt, schreiten sie ein, lehnen den Leerstand ab und verhängen eine Geldstrafe. Kücük soll sanieren und den Wohnraum wieder herstellen. Das erste Zwangsgeld zahlt Kücük, gegen ein angedrohtes zweites klagt er. Recht bekommen Eigentümer in solchen Fällen selten. Was sie aber gewinnen, ist noch mehr Zeit. Und dadurch Geld. Zur Erinnerung: Allein der Preis für das Grundstück ist laut Bodenrichtwert von 4.500 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2017 auf 12.000 Euro im Jahr 2023 gestiegen. Womöglich geht es hier um Millionengewinne.

Ass im Ärmel: Treuhänder Das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz umfasst neben Rückführungsaufforderungen und Zwangsgeldern noch ein letztes Mittel im Kampf gegen Leerstand: den Treuhänder. Weigert sich ein Eigentümer anhaltend, zweckentfremdeten Wohnraum wieder für Wohnzwecke freizugeben, kann er eingesetzt werden. Dem Eigentümer wird der Besitz dann zeitweilig entzogen und der Treuhänder übernimmt die Aufgabe, den Wohnraum wieder für Wohnzwecke herzustellen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes im Mai 2014 hat Berlin von dieser Möglichkeit allerdings noch nie Gebrauch gemacht.

Das Zweckentfremdungsverbots-Gesetz scheint ein stumpfes Schwert. „Mit dem Zweckentfremdungsrecht und seinen Instrumenten existiert für die Bezirksämter eine gute Grundlage, um gegen unerlaubten Leerstand vorzugehen“, schreibt hingegen ein Sprecher der Bauverwaltung auf die Frage, ob es aus ihrer Sicht Nachbesserungsbedarf gebe. Wie viel Leerstand dank des Gesetzes schon in den Wohnraum zurückgeführt wurde, kann er nicht sagen. „Das wird statistisch nicht gesondert erfasst.“

Ebenso wenig ist überhaupt klar, wie groß das Leerstandsproblem in Berlin überhaupt ist. „Es liegen keine validen Erkenntnisse über den aktuellen Leerstand von Wohnraum in Berlin vor“, heißt es auf eine Anfrage des Abgeordneten Niklas Schenker (Linke) im Dezember vergangenen Jahres. Mangels Wohnungskatasters sind die Bezirke darauf angewiesen, dass entweder pflichtbewusste Eigentümer oder aufmerksame Anwohner Leerstand melden. Erst dann wird bei der Zweckentfremdungsstelle eine Akte eröffnet. Mit Sicherheit wissen die Bezirke von 5300 leerstehenden Wohnungen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen.

Ob das Geisterhaus in der Ansbacher 35 in absehbarer Zeit wieder von Menschen bewohnt wird, weiß keiner. „Da möchte ich ganz ehrlich gesagt nicht spekulieren“, sagt auch Matthias Steuckardt, der Chef der Schöneberger Zweckentfremdungsstelle. Marit Gergs jedenfalls will in der benachbarten 33 bleiben. Sie hat über die Jahre eine klare Haltung entwickelt. „Glauben Sie mir: Manche Leute dürfen keine Häuser erwerben. Das muss richtig geleitet werden. Man müsste die alle enteignen.“

Mitarbeit: Teresa Roelcke