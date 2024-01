Tagesspiegel Plus Das wird das Messejahr 2024 in Berlin : Der Trend geht in Richtung Festival

Die Fintech-Szene trifft sich erstmals auf dem Messegelände, die Internationale Funkausstellung IFA feiert 100. Geburtstag, die InnoTrans ist fast ausgebucht. Ein Blick auf das Messejahr in der Hauptstadt.