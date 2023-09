Der Irrsinn mit dem Glasfasernetz Berliner Ausbau-Strategie führt zu Wildwuchs

Orest Brahimaj schleppt einen 1,5 Meter langen Bohrer in den Keller. Im Maschinenraum drückt er das Gerät gegen die Wand. Der Kopf fräst sich in den Beton, ein kreischendes Geräusch ertönt. Als Brahimaj auf Stahl stößt, kippt er das Gerät und fährt in einem spitzeren Winkel fort. Ein paar Minuten später durchstößt er die Außenwand. Durch das Loch steckt er ein Röhrchen.