Deutschlandticket Eine halbe Million Kunden

Bisher haben sich rund 500.000 Berliner für ein Deutschlandticket entschieden, 70.000 davon hatten vorher kein VBB-Abo, sind also Neukunden. Diese Zahlen nannte die BVG am Montag. Das Deutschlandticket ist seit dem 1. Mai gültig. Es ist mit 49 Euro günstiger als die klassische VBB-Monatskarte (66,90 Euro). Das neue Ticket hat aber auch Nachteile: Es ist nicht übertragbar und es können keine weiteren Personen mitgenommen werden (nach 20 Uhr und an Wochenenden).

Die meisten Jahresabo-Kunden wechseln

Bisher hatte die BVG rund 650.000 Jahresabo-Kunden. Von denen wechseln nun die meisten zum Deutschlandticket. Etwa 110.000 Berliner nutzen ein Jobticket, das vom Arbeitgeber subventioniert wird.

Die BVG stellt deren Konten automatisch auf das Deutschlandticket um, allerdings konnten Arbeitnehmer widersprechen, um weiterhin das klassische Firmenticket zu bekommen. Das neue Ticket gibt es wie bisher als Chipkarte (fahrCard) oder als digitales Ticket fürs Handy. Wer das Handyticket wählt, bekommt einen 25-Euro-Gutschein für die Mobilitätsplattform Jelbi.