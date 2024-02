Die App für die Baustelle Keine Zettelwirtschaft mehr im Handwerksbetrieb

In einer Welt, die immer stärker von Digitalisierung geprägt ist, kämpfen Handwerksbetriebe oftmals mit Herausforderungen wie mangelndem Personal, Inflation und Lieferengpässen. Hier setzt das Berliner Unternehmen Tooltime an. Gegründet von Marius Stäcker, einem erfahrenen Unternehmensberater, bietet das Start-up eine cloudbasierte Software für Handwerksbetriebe an, die deren Alltag erleichtern soll.