Die Geschichte von Lametta Weltkriegsbomber-Tarnung auf dem Weihnachtsbaum

Es gab eine Zeit, in der die Welt einfacher war: Man wusste, dass Weihnachten nahte, wenn Mutter das Lametta ausrollte. Jahrhundertelang schmückten sie Millionen von Weihnachtsbäumen in ganz Europa: Kein Christbaum war vollständig ohne die silbernen Stanniolstreifen. Doch in den 1940er-Kriegsjahren bekamen sie auch ein geheimes und weitaus abenteuerlicheres Leben.