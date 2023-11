„Die Leute kommen auch von weit her, um etwas zu erleben“ Uwe Timm sieht die City West im Aufwind

Wenn man sich vorstellt, dass der Kurfürstendamm in den letzten Jahrzehnten eine Art Wellenbewegung durchlaufen hat, wirtschaftlich, und was das Image angeht: Wo befindet er sich im Moment?

Schwierig einzuschätzen, weil der Einzelhandel in den Innenstädten insgesamt in einem Umbruch ist. Aber ich glaube, Kurfürstendamm und Tauentzienstraße – wir nehmen das immer zusammen - sind aus Corona hervorragend herausgekommen.