Die Masern sind zurück in Berlin Könnte sich der große Ausbruch von 2015 wiederholen?

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen infizierten sich in den vergangenen Jahren nur sehr wenige Menschen in Berlin mit Masern. Seit 2023 stellt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) wieder einen Anstieg der Fallzahlen fest. Dieser hat sich seit Jahresbeginn beschleunigt: Die Gesundheitsämter meldeten dem Lageso bereits sieben Fälle für 2024. Unter den Erkrankten befanden sich laut der Ärztekammer Berlin zwei Kleinkinder, die Mehrheit der Fälle trat in Unterkünften für Wohnungslose und Asylsuchende auf.