Die neue Stimme der Wirtschaft Alexander Schirp führt die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg

Die Amtszeiten seiner Vorgänger wird Alexander Schirp nicht erreichen. Hartmann Kleiner führte den Spitzenverband der (West-) Berliner Wirtschaft 26 Jahre, von 1981 bis 2007, anschließend kam Christian Amsinck auf 16 Jahre. Jetzt also Schirp. Der 1966 in Hannover geborene Jurist übernimmt am 1. Oktober die Geschäftsführung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Es bleiben also nur noch zehn Jahre bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter. Vielleicht geht es aber doch noch länger. Auch wegen des Arbeitskräftemangels plädieren Arbeitgeberverbände für einen späteren Rentenbeginn.