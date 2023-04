Die Zukunft des Wohnens Wie grün wollen die Berliner leben?

Die Hauptstadt soll ihre öffentlichen Plätze besser pflegen und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausbauen. Das wünscht sich die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner. 82 Prozent möchten, dass beliebte Treffpunkte wie der Arkonaplatz in Mitte oder der Boxhagener Platz in Friedrichshain öfter gereinigt werden und mehr Sitzgelegenheiten (63 Prozent) bieten, jeder Zweite wünscht sich mehr und bessere Busse, Straßen-, U- und S-Bahnen. Kein Wunder, wird doch in keiner deutschen Metropole der Nahverkehr so intensiv genutzt, wie in Berlin: Während ihn bundesweit knapp 30 Prozent mindestens einmal pro Woche nutzen, sind es in Berlin fast 70 Prozent.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden