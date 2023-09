Digitale Schauspieler und Künstliche Intelligenz Konferenz zur Zukunft des Films in Babelsberg

In Zukunft werde es keine Filmproduktion ohne digitale Schauspieler geben, sagt Sven Bliedung, Geschäftsführer von Volucap. Sein Unternehmen betreibt seit 2018 ein volumetrisches Studio in Babelsberg, das digitale Abbilder von Menschen erstellt. Bei der Potsdamer Medientechnologie-Fachtagung „Media Tech Hub Conference“, die am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam stattfand, sprach er über die Zukunft der Branche.