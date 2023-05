Tschüss, Ebay Kleinanzeigen Bewahrt Euch auch mit neuem Design den Trödel-Zauber

Die Trödel-Plattform Ebay Kleinanzeigen atmet den Geist der 90er-Jahre. Wie das World Wide Web der Anfangstage ist die App mit Seitenelementen vollgestopft, Anzeige klebt an Anzeige, das Design: irgendwie klobig, veraltet – aber war früher nicht eh alles besser? Ebay Kleinanzeigen riecht wie alte Turnschuhe, die man nicht wegwerfen will, weil sie so bequem sind. 40 Millionen Nutzer:innen pro Monat, die auf der Plattform ihren alten Krempel verkaufen und sich mit neuem eindecken, geben dieser These recht.