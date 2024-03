Tagesspiegel Plus Ehemaliges „Blub“ in Berlin-Neukölln : Auf früherem Schwimmbad-Gelände sollen 860 Wohnungen entstehen

Seit Jahren stehen die Bauarbeiten am Teltowkanal still, jetzt soll es plötzlich ganz schnell gehen: 2026 sollen hier 15 Häuser stehen, in einem Jahr sollen die ersten Mieter einziehen.