Ein Spaziergang Unter den Linden Zwischen Meisterarchitektur und Standardkost

Unter den Linden ist die wahrscheinlich berühmteste Straße Deutschlands. Sie hat viel hinter sich, erlebte ihre Blüte im Kaiserreich und ihren Tiefpunkt 1945 – nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der einst prächtige Boulevard völlig zerstört. Während der deutschen Teilung gehörte er zur DDR, die ihm keine allzu große Bedeutung beimaß. Heute ist das anders. Mittlerweile sind die Touristen zurück und die Häuser an der Allee gehören zu den teuersten Adressen der Stadt.

Allerdings sieht man das nicht unbedingt. Denn viel von dem Angebot an Läden und Cafés ist eher ramschig. Wer den Boulevard herunterwandert, sieht vor allem Souvenirshops, Currywurstbuden und eine Dunkin’ Donut Filiale.

Döner und Champagner im Adlon

Autor Erwin Seitz war hier schon zigmal unterwegs. Er kennt quasi jeden Pflasterstein auf dem Boulevard, denn er hat ein Buch über ihn verfasst, für das er zwei Jahre lang recherchierte. An einem verregneten Julitag will er erzählen, was er herausgefunden hat: auf einem Spaziergang vom Brandenburger Tor bis zur Museumsinsel.

So kann man einen alten Mythos nicht fortschreiben. Erwin Seitz, Autor

Gedämpfte Farben, gedämpfte Musik, ein plätschernder Elefantenbrunnen: In der Lobby des Adlons geht es gemütlich und schick zu. Es gibt Champagner und teure Weine, dazu Currywurst und Döner. Currywurst und Döner? In der Tat: Der Döner wird zwar mit frischem Trüffel und mariniertem Kraut serviert, aber er ist und bleibt ein Döner. Das findet zumindest Erwin Seitz.

„Das sind nicht mehr die Versatzstücke eines Luxushotels. Und auch die Qualität ist enttäuschend. Der Kellner empfiehlt dann auch noch Champagner dazu. So kann man einen alten Mythos nicht fortschreiben.“ Zur Ehrenrettung: Das Hauptrestaurant sei deutlich besser. Hier treffe die alte Grand Hotel-Küche auf deutsch-märkische Küche.

Das Adlon ist eine Institution. Das Hotel hat das Kaiserreich erlebt, die Weimarer Republik, Nazi-Deutschland und die Bundesrepublik. Im Jahre 1907 wurde es als modernstes und luxuriösestes Hotel Deutschlands eröffnet. Sein Gründer, Lorenz Adlon aus Mainz, hatte ein gutes Gespür für das, was die Leute essen und trinken wollen, welches Dekor angesagt ist. Kaiser und Könige, Industrielle, Bankiers, Politiker logierten hier. In den „Goldenen Zwanzigern“ erlebte das Hotel goldene Zeiten. Man traf hier auf Charlie Chaplin oder Marlene Dietrich.

Das Publikum habe sich geändert, stellt Seitz mit einem gewissen Bedauern fest: „Nach der Neueröffnung 1997 waren viele Superreiche da aus Hollywood, aber die sieht man jetzt schon nicht mehr. Jetzt residiert hier der gehobene Mittelstand. Leute, die es sich einmal im Jahr oder einmal im Leben leisten können.“

Erwin Seitz hat das Buch „Unter den Linden – Biographie eines Boulevards“ im Insel Verlag herausgebracht. © Joachim Zimmermann/Suhrkamp Verlag

Wie so vieles auf der Allee ist auch das Adlon eine historische Rekonstruktion: Den Zweiten Weltkrieg und die Bombenabwürfe überstand das Hotel nahezu unversehrt. Aber 1945 brannte es ab – wahrscheinlich hatten hier Rotarmisten geraucht und ihre Zigarettenstummel achtlos weggeworfen oder absichtlich ein Feuer gelegt. Das Hotel wurde nach historischem Vorbild, aber nicht in strenger Rekonstruktion wiedererrichtet und 1997 eröffnet. Der alte Bau war großzügiger, die einzelnen Geschosse höher. Früher gab es weniger Etagen und größere Räume. Ein Luxushotel aber brauche Generosität, meint Seitz. Und die suche man hier vergebens.

Café Einstein: Das letzte Kaffeehaus

Im Café Einstein scheint die Zeit ein wenig stehengeblieben zu sein: Ballonlampen, gepolsterte Bänke und korrekt gekleidete Bedienung. Sein Gründer, der mittlerweile verstorbene Gerald Uhlig-Romero hatte aus seiner Studienzeit in Wien ein Stück der dortigen Kaffeehaustradition mitgebracht, als er 1996 das Café gründete. Es gibt kleinen Braunen, riesige Schnitzel und köstlichen Apfelstrudel.

Es ist aber nicht das erste Café am Platze, das an die Wiener Tradition anknüpft: „Im 19. Jahrhundert war Berlin voll von klassischen Kaffeehäusern, die von der Wiener Kaffeehauskultur beeinflusst waren“, referiert Erwin Seitz. Keines der Cafés steht mehr, das Einstein wurde erst 1996 eröffnet. „Als Uhlig das Café gründete, kam er in eine kulinarische Diaspora.“

Im Stil der Wiener Kaffeehäuser: Das Café Einstein Unter den Linden © Charlotte Greipl

Auch das Café Einstein Unter den Linden – nicht zu verwechseln übrigens mit der Coffeeshop-Kette Einstein – kann sich seiner berühmten Gäste rühmen: von Udo Lindenberg über Marylin Monroe bis hin zu Wim Wenders. Häufig zu Gast ist daneben die deutsche Politprominenz, was dem Café den Ruf eingebracht hat, ein Ort wichtiger politischer Entscheidungen zu sein.



Für Seitz scheint es das letzte Lokal zu sein, das seiner Lage Unter den Linden gerecht wird. Eine gute Küche, geschultes Personal und eine gemütliche Ausstattung, das sei das Rezept für ein gutes Café. Nur die Zeitungen, die man früher beim Kaffeetrinken lesen konnte, wurden leider abgeschafft.

Ecke Friedrichstraße: Weit und breit kein Lokal von Rang

Ein Telekom-Shop, eine Bank, eine Volkswagen-Repräsentanz und ein Souvenirshop stehen an der Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße. Immerhin, ein Lokal gibt es: das Little Green Rabbit. Kostenloses WLAN, lange Holzbänke, Bestellung am Tresen. Das Essen kann auch vorbestellt werden. Für Erwin Seitz ist es das Grauen. „Wir stehen hier an einem der bekanntesten Orte Deutschlands und Europas und es gibt nicht ein Lokal von Rang.“

Früher gruppierten sich hier berühmte Kaffeehäuser, das Café Bauer, das Kranzler, das König. Seitz trauert diesen Zeiten erkennbar nach: „Hier war das berühmteste Café von Berlin, das Café Kranzler. Nebenan war das Café Bauer, auch weltberühmt. Leute aus aller Welt kamen hierher.“

Wir stehen hier an einem der bekanntesten Orte Deutschlands und Europas und es gibt nicht ein Lokal von Rang. Erwin Seitz, Autor

Ob das nicht daran liegen könnte, dass die Kund:innen heutzutage lieber einen Coffee to go und einen vorbestellten Salat wollen als miefige Polster und adrett gekleidete Kellner:innen? „Unterschätzen Sie mal die Leute nicht“, meint Seitz. Die Menschen seien heutzutage eher bereit, etwas mehr Geld für leckeres und gesundes Essen und guten Service zu bezahlen. Was ihn am meisten zu stören scheint, sind die unbequemen Holzbänke. Es sei definitiv kein Ort für alte Menschen: „Die Straße und ganz Berlin tun so, als gäbe es nur noch Menschen zwischen 20 und 30. Der Gesellschaftsvertrag wird hier jeden Tag gebrochen.“

In der Tat: In den wenigen Bars auf der Straße stehen ebenfalls unbequeme Holzbänke oder Hocker, die schwer zu erklimmen scheinen. Die Bänke am Bebelplatz und auf der Museumsinsel sind aus Stein und haben allesamt nicht mal eine Rückenlehne. In vielen Lokalen läuft zudem laute Musik. Wirklich kein Ort also, an den man die eigenen Großeltern ausführen würde.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts habe es auf der Straße zehn bis 20 Tausend Sitzplätze in gastronomischen Einrichtungen gegeben, heute einige hundert, behauptet Seitz. Dafür kann man an vielen Stellen Currywurst und Kaffee im Stehen zu sich nehmen. Den Coffee to go bezeichnet Seitz in seinem Buch übrigens als ein „Symbol der sinnlichen und spirituellen Verarmung der Menschen“.

Coffee to go ist Symbol der sinnlichen und spirituellen Verarmung der Menschen. Erwin Seitz, Autor

Aber warum sind Kaffeehäuser und zum Verweilen einladende Restaurants so wichtig? Was fehlt uns ohne sie? „Wir verbringen alle viel zu viel Zeit im virtuellen Raum“, meint Seitz. „Was uns verloren geht, ist Kommunikation, gegenseitiges Verständnis. In einem schönen Café können wir bewusst Genüsse erleben, die nichts mit der Wegwerfgesellschaft zu tun haben.“

Cu29: Standardessen trifft auf meisterliche Architektur

Immerhin ein modernes Café trifft bei Seitz auf Gefallen, zumindest architektonisch: Das Cu29 in der James-Simon-Galerie. Hohe Decken, viel Glas, ein lichtdurchfluteter Raum. Das Museum wurde samt Café und Auditorium von dem britischen Architekten David Chipperfield entworfen und bildet das moderne Gegenstück zu den historischen Gebäuden auf der Museumsinsel.

In Seitz’ Buch, das als historische Biografie der Allee beginnt, sich aber im hinteren Teil als eine einzige Kritik an der aktuellen Gastronomie entpuppt, geht es viel um das Fehlen der deutschen Küche

Im Cu29 gibt Flammkuchen, vegane Bowls und Burger. Womöglich hat Seitz recht. Tatsächlich scheint hier überragende Architektur auf überragende Kunst zu treffen – und auf absolutes Standardessen, das man genauso in New York oder Wanne-Eickel anbieten könnte.

Das Café Cu29 in der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel © Charlotte Greipl

Doch was wäre die Alternative? Eine Sternegastronomie, die dann auch ganz viele Besucher:innen ausschließen würde? Seitz wünscht sich ein Revival der deutschen Küche und das – wo sonst – auf dem Boulevard Unter den Linden: „In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg war Unter den Linden die führende deutsche Küche ansässig. 1989 musste man bei der Stunde null anfangen und baut es jetzt erst langsam wieder auf.“

Vor allem die märkische Küche ist etwas sehr Feines – wenn man es vernünftig macht. Erwin Seitz, Autor

Die Frage, ob die deutsche Küche hier so wenig vertreten sei, weil sie vielleicht einfach nicht so gut sei, findet er völlig unverständlich: Die deutsche Küche sei großartig, sie sei nur eine Zeitlang verhunzt worden. „Vor allem die märkische Küche ist etwas sehr Feines – wenn man es vernünftig macht. In der Mark Brandenburg gibt es viele Produkte aus vorindustrieller Zeit. Die führenden Gastronomen kontaktieren die Bauern wieder. Es gibt auch typische Berliner Küche, zum Beispiel Königsberger Klopse. Auch die kommt langsam wieder.“

Aber warum müssen ausgerechnet hier, Unter den Linden, deutsche Klöße, Sauerkraut und Bratensoße serviert werden? Hätte klassische, regionale Küche nicht auch ihren Platz in Kreuzberg oder Zehlendorf? Seitz meint: „Jedes Land muss sich repräsentieren als ein Land der Lebensart. Und Unter den Linden ist nun einmal die Visitenkarte Deutschlands.“