Eine Million Gurken pro Jahr aus Brandenburg Nachhaltiges Gewächshaus nimmt Betrieb auf

Eine Million Gurken pro Jahr soll in Zukunft in Ostbrandenburg produziert werden – mit einem neuen, besonders nachhaltigen Gewächshaus. Am Freitag wird die Produktionsanlage in der Gemeinde Manschow nahe der polnischen Stadt Kostrzyn (Küstrin) ihren Betrieb aufnehmen.

In die 7500 Quadratmeter große Halle wurden laut Gartenbauverband Berlin-Brandenburg etwa 1,3 Millionen Euro investiert. Die Coronapandemie verzögerte den Baubeginn, sodass die Arbeiten erst im Juli 2022 beginnen konnten. Am Freitag soll die erste Gurke geerntet werden. Anja Boudon (parteilos), Staatssekretärin im Brandenburger Landwirtschaftsministerium, wird zur Eröffnung erwartet.

Die Betreiberin der Anlage ist die Firma Fontana Gartenbau, ein mittelständisches Unternehmen mit 24 Beschäftigten. Geschäftsführer Markus Gläser erläutert: „Unser neues Gewächshaus verfügt über eine Stehwandhöhe von sechs Metern, was zu einem größeren Luftvolumen und einer besseren Klimaführung und Durchlüftung der Gurkenkulturen führt.“

Nachhaltige Herstellung, regionale Vermarktung

Die Anlage spart demnach Wärmeenergie durch isolierte Außenwände und spezielle Energieschirme. Außerdem sei der Wasserverbrauch durch ein geschlossenes System mit hängenden Rinnen und Biolangsamfiltern um mehr als 30 Prozent gegenüber einem regulären Gewächshaus gesenkt worden.

Die Gurken werden ohne Erde und Torf produziert. Als Ersatz kommen wiederverwendbare Materialien zum Einsatz: Kompostierbare Sisalschnüre sowie Steinwolle, die in der Ziegelherstellung weiterverwendet werden kann. Die Fontana Gartenbau vermarktet ihre Produkte über eigene Verkaufsstellen sowie regionale Händler und Berliner Wochenmärkte. Der größte Teil wird über die Firma Werder Frucht vertrieben.

Regionale Lebensmittel seien trotz Inflation und Wirtschaftskrise weiterhin sehr gefragt, betont Klaus Henschel, der Präsident des Gartenbauverbandes: „Mit dem Rückhalt aus der Politik müssen mit dem Lebensmitteleinzelhandel weitere innovative Schritte gegangen werden, um gärtnerische Produkte aus Brandenburg für Verbraucherinnen und Verbraucher noch sichtbarer zu machen“.

