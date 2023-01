Endlich abgesichert Eine Clearingstelle hilft Berlinern zurück in die Krankenversicherung

Ein Donnerstag im Januar. Es ist 10 Uhr und der Wartebereich in den Erdgeschossräumen eines Moabiter Eckhauses füllt sich langsam. Fünf Männer und eine Frau sind heute hierher in die Zinzendorfstraße gekommen: Sie suchen Rat in der Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden