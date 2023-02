Experiment E-Voting Premiere für die Online-Wahl

Deutschland ist in Sachen Digitalisierung schon noch recht weit hinten, findet Peter Weiß. Das macht die Sache mit der Online-Wahl nicht gerade einfacher. Ein „großes Experiment“ läuft da gerade an. Millionen von Versicherten können erstmals in Deutschland ihre Stimme online abgeben, also wählen mit ein paar Klicks, ohne eine Briefwahl zu beantragen oder ein Wahllokal aufzusuchen. Die Sozialwahlen 2023 könnten damit in die Geschichte eingehen, als Premiere für das digitale Wählen, auf das bei Landtags- und Bundestagswahlen bislang noch verzichtet wird.

