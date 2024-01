Faire Kleidung aus Berlin Kompostierbare Business-Mode für Frauen

Nachdem sie den Anzug viele Jahre getragen hat, sortiert eine Frau ihn aus. Er geht an einen Second-Hand-Laden, oder an eine Freundin, die sich über Hose und Blazer freut. Auch die zweite Trägerin sortiert den Anzug irgendwann aus, weitergeben kann sie ihn nicht mehr. Ist es ein Anzug von Lotta Ludwigson, kann sie ihn dann theoretisch in den Biomüll werfen.