Fitness und Street-Food neben dem Büro Berlins früheres Sony-Center erfindet sich neu

Laute Baugeräusche dröhnen durch den Innenhof des ehemaligen Sony Centers am Potsdamer Platz, hinter den Absperrungen bohren und hämmern Bauarbeiter bereits am frühen Morgen. Nur wenige Meter entfernt tritt Harald Fungk in die Pedalen eines Cycling-Heimtrainers. „Jetzt erhöhen wir die Belastung!“, ruft der Trainer einer kleinen Gruppe zu, die sich hier regelmäßig zum Training trifft.