Für jedes Thema einen Beauftragten Die Berliner Politik erfindet immer neue Positionen abseits der Verwaltung

Die Politik ist sehr erfinderisch, wenn es darum geht, sensiblen Themen einen Stempel aufzudrücken, der in etwa bedeutet: Wir kümmern uns. So wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten insgesamt rund 20 Beauftragte allein auf Landesebene installiert, für Queerness, Integration, Psychiatrie, Naturschutz, Musik, Polizei, Drogen, Datenschutz und diverse andere Themen.