Großgrundbesitzer Berlin Vom Milchbauern zur Ökoagentur

Berlin war mal der größte Milchbauer Deutschlands. 6000 Kühe futterten sich auf Berlins Stadtgütern von Melkzeit zu Melkzeit. 2007 war damit Schluss. Berlin gab die Landwirtschaft auf, Holländer kauften die Betriebe, damit ging eine Epoche zu Ende, die Anfang März 1873 mit dem Magistratsbeschluss zum Ankauf von Gutsbetrieben außerhalb der Stadt begonnen hatte. Die Berliner Stadtgüter indes gibt es immer noch, allerdings vor allem als Flächenverwalter und -verpächter.

16.600 Hektar misst der Berliner Grundbesitz in Brandenburg. Zu Hochzeiten waren es mal 50.000 Hektar. Von umgekehrten Besitzverhältnissen Brandenburgs in Berlin ist nichts bekannt. Dass eine Kommune Land außerhalb seiner Grenzen kauft, kann man schon als übergriffig bezeichnen. Ende des 19. Jahrhunderts gab es offenbar keinen nennenswerten Widerstand in den umliegenden preußischen Landgemeinden.

Oder doch? „Bewohner der Umgegend Berlins! Landleute! Seid auf Eurer Hut! Die Haupt- und Residenzstadt soll mit Peströhren durchzogen werden, deren wertlosen, aber pestartigen Inhalt man auf Eure Felder ausbreiten will; berieseln nennen sie diesen Unsinn drinnen beim Magistrat. Man wird Euch Eure Äcker abkaufen. Das Silber habt Ihr dann im Kasten, aber Pest und Krankheit im Hause. Seid auf der Hut, wenn die Berliner Pest-Canal-Männer kommen. Verkaufet nicht!“ (zitiert nach Berliner Zeitung)

Im Grunde haben die Kritiker von damals Recht behalten. „Rund 2.000 Hektar in ihrer historischen Struktur erhaltene, ehemalige Rieselfelder sind aufgrund der Bodenbelastung für die Nahrungsmittelproduktion nicht geeignet“, heißt es auf den Seiten der Stadtgüter. Sie werden der Natur überlassen oder dienen als Standort für Erneuerbare Energien.

Die Berliner Stadtgüter – Selbstbezeichnung: „Immobiliengesellschaft für Wirtschaft und Natur“ – erwirtschaften kontinuierlich Gewinne, mehrere Millionen Euro im Jahr, jeweils eine Million davon wird an das Land abgeführt. Ohne die Stadtgüter würden Berlin ökologische Ausgleichsflächen für die vielen städtischen Wohnungsbauprojekte fehlen. Großgrundbesitzer zu sein, ist für eine Großstadt wie Berlin aus heutiger Sicht ein Segen.

Genau wie damals, als man die Straßen der Stadt und die Spree endlich von stinkenden Abwässern befreien konnte. Die Idee, damit die sandigen Böden der Umgebung zu düngen, war eigentlich genial und seiner Zeit weit voraus. Nur düngte man halt deutlich zu häufig, zumal mit Abwässern der Industrie. Ähnlich wie heute in Niedersachsen, wo unter güllesatten Böden das Grundwasser kippt. Hätten Sie eigentlich wissen können, die Bauern in Niedersachsen, wären sie mal in Berlin gewesen.

