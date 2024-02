Hauptsache bunt, scharf, süß, exotisch Wie Influencer Kinder mit Snacks und Süßwaren aus Übersee ködern

Um zwei Spielautomaten drängen sich 14 Kinder und Teenager, von denen zwei Jungs versuchen, mit einer Greifzange eine Tüte Chips zu erwischen. Wie die Automaten auf dem Rummel, die normalerweise mit Plüschtieren gefüllt sind. Hier sind die Chips Takis Blue Heat, Takis Fuego, Takis Intense Nacho, Lay’s American Style Cream & Onion oder Crispy Schoko-Bons aus Dubai drin. „Nur ein Euro!“, ruft einer der beiden Jungs, als er eine Tüte gewonnen hat und hält sie triumphierend nach oben. An diesem Nachmittag kommen ganze Schülergruppen in den „Okx Sweet Shop“ an der Karl-Marx-Straße in Neukölln.