Hundefriedhof ab 1900 Warum man eine Ruhestätte im Wedding hinter einem Zaun verstecken musste

Entgegen aller Gerüchten und Beschwerden ist Berlin, mit fast 132.000 offiziell registrierten (und zahllosen nicht-angemeldeten) Hunden, eine sehr hundefreundliche Stadt. Früher oder später werden aber all unsere Fifis, Lulus und Balous (die beiden letzteren sind Deutschlands beliebteste Hundenamen des Jahres 2023) den Weg allen Fleisches gehen und einen letzten Platz benötigen, um die todmüden Pfoten auszustrecken. Um 1900 war das natürlich nicht anders.

Die meisten Haustiere wurden nach dem Tod fachgerecht entsorgt: für einen Obolus vom örtlichen Abdecker abgeholt und die Gebeine wiederverwendet. Doch nicht alle Hundehalter wollten ihren vierbeinigen Gefährten so ein trauriges Ende bereiten und strebten eine ordentliche Bestattung an. Deshalb beschlossen zwei Berliner Tierärzte, im Wedding einen großen Tierfriedhof anzulegen.

Bebauungsplan aus dem Jahr 1888. Das später für den Friedhof genutzte Grundstück in der Müllerstraße 122 findet sich in der Bildmitte. © Sammlung ZLB

Er lag hinter einem schäbigen Holzzaun in der Müllerstraße 122, der der mit einem Maschendrahtzaun verstärkt worden war, um zu verhindern, dass Hundeleichenräuber die kleinen Kadaver an die städtische Abdeckerei in der Hausnummer. 81 verkaufen. Dr. Hans Wernicke, ein Tierarzt und Experte für Hundekrankheiten, hatte hier eine Tierklinik eingerichtet. Nachdem er das Gelände der ehemaligen Lorenz'schen Molkerei gepachtet hatte, boten er und sein jüngerer Kollege Dr. Mey bald ein Rundum-Service an: nicht nur regelmäßige Sprechstunden von 16 bis 18 Uhr, sondern auch eine Hundepension für Sommerfrischler und Begräbnisplatze für fast 400 Vierbeiner.

Verglichen mit einem ähnlichen Gelände in Steglitz, wo nur etwas mehr als drei Dutzend Vierbeiner ihre letzte Ruhe fanden, war dies das hündische Äquivalent zu Südwestfriedhof Stahnsdorf, dem größten Berliner Friedhof, der Menschen vorbehalten war.

Ein Grund, warum die Pacht für das Gelände erschwinglich und das Vorhaben möglich war, könnte der feuchte Boden gewesen sein: Auf einer 1891 Karte ist dort ein Teich zu sehen. Möglicherweise hielt er das Wasser für Herrn Lorenzs Vieh und den Garten. Die Berliner Friedhöfe vor Halleschem Thore und der Friedhof Friedrichsfelde galten ebenfalls als feuchte Armenfriedhöfe. Auf ihnen wurden – zumindest in den ersten Jahren – an bestimmten Tagen die Leichen nicht bestattet. Sie sanken buchstäblich ins Grab, was Kosten sparte.

In der Müllerstraße 122, im Schatten alter Robinien, fanden Berlins Beps, Raudis, Poupettes und Pomponcitos ihre letzte Ruhestätte. Zwar sind die Gräber auf Luftbildern von 1928 noch zu sehen, doch 1926 als Franz Lederer in seinen „Berliner Merkwürdigkeiten“ den altmodischen Charme des Hundefriedhofs beschrieb, waren keine neuen Bestattungen gestattet. Sie zogen auf einen neuen Friedhof um, der bald darauf von einem Berliner Apotheker am Stolzenhagener See eröffnet wurde. 1929 verschwand auch die Hundeklinik von Dr. Wernicke und Dr. Mey aus dem Berliner Adressbuch.

