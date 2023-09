Indisches Popcorn aus Berlin Diese Unternehmerin will das Knabbern aufregender machen

Klick gemacht hat es bei ihr, als sie bemerkte, dass sich die Regale in den Knabberabteilungen deutscher Supermärkte veränderten. Neben Salzstangen, Kartoffelchips und Erdnüssen gab es nun Linsen- und Kochbananenchips. Es wurde etwas exotischer. Das war Shweta Pahuja, 34, recht. Denn die gebürtige Inderin, die nach ihrem Wirtschaftsstudium nach Deutschland kam, habe als Snack-Liebhaberin vor allem die Knabbereien aus ihrer Heimat vermisst. So etwas gab es bislang in Deutschland noch nicht.