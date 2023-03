Jetzt kaufen, später zahlen Berliner Zahlungsanbieter Unzer macht Paypal und Klarna Konkurrenz

Der Berliner Zahlungsdienstleister Unzer bietet jetzt auch „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) als Dienstleistung für Onlinehändler an. Mit BNPL können Verbraucher:innen bestellte Ware später bezahlen, Wettbewerber wie Klarna oder Paypal bieten zum Beispiel eine Frist von 30 Tagen an. So wie diese Konkurrenten integriert Unzer Zahlmethoden wie Rechnungs- oder Ratenkauf über eine Schnittstelle in den Webshop des Onlinehändlers. Doch im Gegensatz zu Klarna und Paypal verfolgt das Unternehmen den sogenannten White-Label-Ansatz. Das bedeutet, dass Unzer gegenüber den Verbraucher:innen nicht als Marke auftritt.

„Im Unterschied zu den meisten Wettbewerbern richtet sich Unzer nicht an Endkunden. Die gesamte Kundenbeziehung verbleibt beim Händler. Das bedeutet auch, dass wir die Daten der Kunden nicht nutzen, um ihnen weitere Produkte zu verkaufen“, sagt der Geschäftsführer Robert Bueninck. „Unzer will Vorreiter im Bereich verantwortungsvoller Rechnungs- und Ratenkäufe sein.“ Die Zahlungsoption BNPL ist beliebt, vor allem bei jüngeren Zielgruppen. Die Verbraucherschutzzentrale warnt jedoch auf ihrer Website davor, bei vielen Bestellungen den Überblick über die ausstehenden Zahlungen zu verlieren.

