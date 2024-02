Jobangebote bekommen durch Künstliche Intelligenz Start-up Empion setzt auf Personalisierung

Stellenanzeigen lesen sich oft langweilig. Die immergleichen Formulierungen preisen eine „herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld“ in einem „modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Herzen Berlins“ und natürlich „Work-Life-Balance“ an. Na klar, ein „kompetentes, sicheres Auftreten“ soll man mitbringen. Der Anfang der Jobsuche auf Portalen wie Stepstone und Indeed erschlägt einen angesichts der riesigen Auswahl. Um dann immer das Gleiche zu lesen, bis man etwas Passendes findet.