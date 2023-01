Kolumne „Im Zeichen des Bären“ Eine Hülle ohne Fülle

BEN ist noch ziemlich jung im Vergleich zu anderen landeseigenen Betrieben, ein Benjamin halt. BEN ist im Juni 2021 gegründet worden, um die Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin zu übernehmen. Geschäftsführer ist Wolfgang Neldner, der jahrelang die Geschäfte des Landesbetriebs Berlin Energie leitete, der sich vergeblich um die Konzessionen zum Betrieb der Strom- und Gasnetz bemüht hatte. Die recht bescheidenen Headquarters von BEN befinden sich im Flughafengebäude Tempelhof.

Den Landesbetrieb Berlin Energie gibt es immer noch, zumindest im Netz, inklusive dem Slogan: „Wir wollen der kommunale Netzbetreiber von Berlin sein.“ Pustekuchen.

Berlin Energie war 2012 gegründet worden, als Vehikel, damit sich der Senat um die Vergabe seiner eigenen Konzessionen, also dem Nutzungsrecht, bewerben konnte, doch das ging gehörig schief. Die Gasag klagte gegen die Vergabe-Entscheidung und gewann vor Gericht. Später bewarb sich Berlin Energie auch um die Konzession fürs Stromnetz, auch die bekam sie vom Senat übertragen, wogegen nun Altkonzessionär Vattenfall klagte, mit Aussicht auf ähnlichen Erfolg.

Das Wichtigste in Kürze Gründungsjahr: 2021

Vorstand: Wolfgang Neldner

Anteil des Landes: 100 Prozent

Beschäftigte: 1575

Umsatz 2021: 574,8 Mio. Euro

Jahresergebnis 2021: -8 Mio. Euro

Zuschüsse 2021: 2 Mio. Euro (Mitarbeiter- und Finanzdaten beziehen sich auf die Tochter Stromnetz Berlin GmbH)

Doch Vattenfall hatte schon länger die Lust am deutschen Energiemarkt verloren und bot dem Senat nach längerem juristischen Tauziehen den Kauf des Berliner Stromnetzes an, was dann auch 2021 geschah, für den Preis von 2,1 Milliarden Euro. Nun ist die Stromnetz Berlin GmbH die einzige, aber mit einer Bilanzsumme von 3,1 Milliarden Euro recht groß geratene Tochter der BEN-Holding.

Gerade laufen die Verhandlungen mit Vattenfall über einen Erwerb des Fernwärmenetzes, das wäre dann die zweite große BEN-Tochter, irgendwann könnte dann noch das Gasnetz dazukommen, ganz oder auch nur anteilig. Solange ist BEN nur eine Art Überbau der Stromnetz Berlin GmbH, von dem man nicht genau weiß, was er eigentlich so macht.

Kolumne – Im Zeichen des Bären

Im Beteiligungsbericht des Landes wird der Unternehmenszweck so beschrieben: „Das Halten und Verwalten von Vermögen sowie der Erwerb, die Veräußerung und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die dem Energiesektor zuzuordnen sind sowie das Erbringen unternehmensübergreifender Dienstleistungen für Tochter- und sonstige Beteiligungsgesellschaften sowie für Dritte.“

Der Chef von BEN, Wolfgang Neldner, geht Ende Januar in den Ruhestand, sein Nachfolger ist schon als zweiter Geschäftsführer im Amt, Stephan Boy, ein ausgewiesener Experte für Sicherheitsfragen der Energienetze. Boy arbeitete 16 Jahre lang für die Gasag, leitete den Betrieb der Erdgasnetze in Berlin und Brandenburg.

