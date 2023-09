Konto „to go“ im Lottoladen Neues Finanzprodukt für Berlin

In dem kleinen Kiosk in der Emdener Straße in Moabit geben sich die Kunden buchstäblich die Klinke in die Hand. Die meisten wollen ein Getränk kaufen oder einen Lottoschein abgeben. Doch jetzt kann man hier auch ein Bankkonto eröffnen, zwischen Kühlschrank und Zigarettenregal. Die Ladenbetreiberin Bojana Stojkov arbeitet mit dem Finanzdienstleister Nickel zusammen.