Leasingarbeit in der Pflege Eine Aussteigerin und ein Wiedereinsteiger packen aus

In Berlin gibt es so viele Leiharbeitskräfte in der Pflege wie in keinem anderen Bundesland. Weil in allen Kliniken Personal fehlt, können die Zeitarbeitsfirmen die Preise fast beliebig diktieren. Laut der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) bezahlen die Krankenhäuser zwei- bis zweieinhalbmal so viel Geld für eine Leasingkraft wie für Festangestellte. Ein großer Teil der Gewinnsumme landet bei den Firmen, doch auch die Pflegekräfte verdienen mit. Ihr Gehalt liegt in der Regel über dem der festangestellten Kolleg:innen.