Lieferdienst Picnic erobert Berlins Osten Zwei Online-Supermärkte ringen um Berlin

Der Online-Supermarkt Picnic weitet sein Liefergebiet in Berlin aus, ab Mittwoch gehört auch der Osten der Hauptstadt dazu. Von einem sogenannten City Hub, also Umschlagzentrum, in Hoppegarten sollen die Lieferfahrzeuge unter anderem Marzahn-Hellersdorf versorgen können. Damit positioniert sich Picnic vor dem Start des schärfsten Konkurrenten: Der Online-Supermarkt Knuspr liefert ab 20. April in Berlin aus.