Luft nach oben Gasverbrauch in Berlin nur leicht gesunken 

Die Berliner:innen haben ihren Gasverbrauch im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um neun Prozent reduziert. Dabei handelt es sich um einen temperaturbereinigten Wert. Das teilte die Gasag, der größte regionale Energieversorger in Berlin, mit.

Für die Gasag ist dieser Wert noch zu niedrig. Die Bundesnetzagentur ging im September davon aus, dass Deutschland seinen Gasverbrauch in den Wintermonaten um mindestens 20 Prozent senken müsse, um eine Gasmangellage zu vermeiden. Die Gasag sieht bei ihren Kund:innen deshalb weiteres Potenzial zum Energiesparen und hält diese dazu an, ihre Geräte und Heizungen zu überprüfen. Unter anderem empfiehlt der Versorger intelligente Energiespargeräte, die den Verbrauch automatisch steuern.

„Jede eingesparte Kilowattstunde und jedes vermiedene Kilogramm CO₂ nützt allen Beteiligten und dem Klima“, sagte Matthias Trunk, der im Vorstand der Gasag sitzt. Am „Energiesparladen“ am Hackeschen Markt können sich am 15. Februar Eigenheimbesitzer:innen über Fotovoltaikanlagen und aktuelle Marktentwicklungen informieren.

