Mehr als nur ein Koffer in Berlin Albert Rosenhain verkaufte Marlene Dietrich „Elefanten“

Marlene Dietrich reiste nie mit leichtem Gepäck. Im September 1936 ging sie an Bord der SS Normandie mit nicht weniger als 80 Stück Gepäck. Mindestens fünf davon waren riesige graue Schrankkoffer, die Dietrich liebevoll „die Elefanten“ taufte. Wie der Schminkkoffer, Geschenk des „Der blaue Engel“-Regisseurs Josef von Sternberg; und wie ein Schuhkoffer mit 30 Paar Schuhwerk des Stars, wurden die meisten (wenn nicht alle) Koffer bei Dietrichs Lieblingslieferanten gekauft: dem Berliner „Luxus- und Lederwarengeschäft Albert Rosenhain“, Leipziger Straße 72-74.

Marlene Dietrich in „Der blaue Engel“ kaufte ihre Koffer bei Albert Rosenhain. © imago images/Ronald Grant

Albert Rosenhain war ein typischer Berliner Händler seiner Zeit. Geboren im westpreußischen Rosenberg (heute Susz in Polen), kam er 1864 nach Berlin, um sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Er fing klein an und zog bald in die Leipziger Straße, die neue Einkaufsmeile Berlins, direkt am nordwestlichen Rand der Spittelkolonnaden. Im Fotoalbum zur Berliner Gewerbeausstellung 1896 eröffnete ein Bild seines „Reise Bazaar“ die Rubrik „Große Geschäftshäuser“.

Unsere Kolumnistin Beata Gontarczyk-Krampe schreibt Bücher, Blogs („Kreuzberged“) und entwickelt Audio-Touren über die Stadtgeschichte Berlins.

Albert Rosenhain, ein betriebsamer jüdischer Unternehmer aus dem Osten, wusste gutes Branding und cleveren Marketing einzusetzen: „Wenn Sie schöne Dinge lieben... Rosenhain. Das Haus für Geschenke. Seit 1864.“

Rosenhains Kataloge: Mit Spannung erwartet

Dem Unternehmen gelang es, ein perfektes Image aufzubauen: gute Qualität und Eleganz, kombiniert mit der unschlagbaren deutschen Tugend, praktisch zu sein. Die saisonalen Kataloge wurden mit Spannung erwartet, das Geschäft wurde von einer gut betuchten Kundschaft aufgesucht. Und Albert Rosenhain sorgte dafür, dass die Auslagen in seinen Schaufenstern, in einer Straße voller eleganter Geschäfte und aufstrebender Geschäftsleute, unübertroffen waren.

Zu diesem Zweck beschäftigte er einige der besten Grafiker und Designer der damaligen Zeit. Die Plakate und Anzeigen kamen von Schweizer Plakatkünstler Leonhard W.F. Fries. Der Grafiker und Typograf Julius Klinger schuf eine Schaufensterdekoration, die bis heute als perfekte Einheit von Form und Zweck gilt.

Mit diesem Plakat von Leonhard W.F. Fries warb Albert Rosenhain im Jahr 2013. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz

Er ordnete die Rosenhain Koffer, Necessaires und Geldbörsen raumfüllend im Schaufenster an, und zwar in einer symmetrischen Anordnung von den kleinsten Gegenständen im vorderen Bereich bis zu den großen Koffern im hinteren Bereich, wobei sich das Muster immer wiederholte. Das Ergebnis war sowohl elegant als auch modern – trotz der großen Anzahl von Gegenständen wirkte es nicht überladen, keine Spur von einem „Ramschladen“.

Das Geschäft wuchs: um weitere Hausnummer (72–74), und im Jahr 1928, zwölf Jahre nach Alberts Tod, um einen neuen Laden am Kurfürstendamm 232, eröffnet von Schwiegersohn Sally Egon Fürstenberg und Tochter Linnas.

Ein Jahrzehnt später waren die jüdischen Nachkommen von Albert Rosenhain gezwungen, das Geschäft zu verkaufen. Es gelang ihnen aber, Nazi-Deutschland zu entkommen. In London eröffneten sie einen neuen Laden, namens „Gooch’s“. Leider wurde das Gebäude 1940 bei einem Luftangriff der Nazis ausgelöscht. Der Name „Albert Rosenhain“ bleibt jedoch: unter anderem dank Marlene Dietrichs beeindruckenden „Elefanten“ in der Berliner Kinemathek.