Tagesspiegel Plus Missstände in der Neuköllner Weißen Siedlung : Mehr als die Hälfte der Mieter unterschreibt Brandbrief an Adler Group

Ratten, Schimmel, immer wieder Hausbrände – und der Vermieter kümmert sich nicht. Die Mieter wollen am Samstag einen Beschwerdebrief an die Adler Group überreichen. Die will zum Termin aber nicht erscheinen.