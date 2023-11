Mitmachaktion am Flughafen Tempelhof Das CityLab simuliert die Verkehrswende

Die Verkehrswende ist ein langfristiges politisches Ziel, doch welche Schritte führen dahin und was bedeutet die Wende für den einzelnen Bürger? Das CityLab, die Ideenschmiede für die intellligente Stadt (Smart City) der Zukunft, lädt am Samstag, 25. November, zu einer „Maßnahmenwerkstatt“ in ihre Räume am Flughafen Tempelhof ein, Platz der Luftbrücke 4.