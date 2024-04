Tagesspiegel Plus Molkenmarkt und Rathaus-Forum in Berlin : So geht’s weiter bei den Entwicklungsprojekten neben dem Roten Rathaus

Für das Viertel am Molkenmarkt sollen Ende des Jahres Architekturwettbewerbe beginnen. Unter dem Rathaus-Forum wird parallel dazu nach archäologischen Schätzen gebuddelt.