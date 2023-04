Pizza aus Moabit Der bayerische Unternehmer Ernst Freiberger schreibt in Berlin Geschichte

Für die Eltern von Ernst Freiberger junior war es Geschäft und Vergnügen zugleich, wenn sie an den Wochenenden in den 1950er Jahren durch die Ausflugslokale zogen. „Am Ende des Tages hatte Vater die Eis-Verträge in der Tasche“, erinnert sich Freiberger. 1972 ist die EFA (Ernst Freiberger Amerang) exklusiver Eislieferant der Olympischen Spiele in München. Ein Jahr später verkaufen die Freibergers ihre Firma an Südmilch.

„Das hat mir unendlich gefallen, ich wollte immer Unternehmer sein“, erinnert sich Freiberger junior an die Kindheit. Mitte der 1970er Jahre hören die Freibergers von einer Pizzafabrik in West-Berlin, die vor der Pleite stehe. Gegen den Willen des Alten kauft der 25-Jährige die Firma, aber mithilfe eines „knallharten Bürgschaftsvertrags“ mit dem Vater.

1976 produzieren in den ehemaligen Bolle-Räumlichkeiten am Spreeufer in Moabit 20 Personen 5000 Pizzen. 1986 baut Freiberger für 40 Millionen D-Mark eine neue Fabrik in Reinickendorf, in der mehr als 1000 Mitarbeitende 1,5 Millionen Tiefkühlpizzen produzieren – jeden Tag. Als die Berlinförderung Mitte der 1990er Jahre wegfällt und viele Betriebe aufgeben, investiert Freiberger 135 Millionen D-Mark in die Fabrik – und verkauft sie ein paar Jahre später für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Südzucker.

Zehn Jahre zuvor, kurz vor dem Fall der Mauer, hatte er den richtigen Zeitpunkt erwischt, als er das Areal der Meierei Bolle aus der Konkursmasse der Coop erwarb. Freiberger baute für 500 Millionen D-Mark den Spreebogen mit Hotel, Handel und Gastronomie sowie einem Bürohaus mit markanten Rundungen zur Spree. 2015 sanierte er die Bolle-Festsäle aus den 1880er Jahren. Dann kam das Forum Museumsinsel.