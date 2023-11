Pogromnacht 1938 in Berlin Als die Nazis die jüdischen Händler angriffen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten jüdische Unternehmer viele bedeutende Einzelhandelsgeschäfte in Berlin. In der Pogromnacht 1938, von der NS-Propaganda verharmlosend „Reichskristallnacht“ genannt, verwüsteten und plünderten Nazischläger neben Synagogen und Schulen auch jüdische Läden in der Hauptstadt.