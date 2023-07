Präsident der Industrie- und Handelskammer „Berlin sollte als Weltmetropole keine Angst haben“

Herr Stietzel, beim Sommerfest Ihrer Kammer am Montag verkündete der Regierende Bürgermeister sein neues Motto: „Machen ist wie wollen, nur krasser“. Ein Schlager-Titel?

Meine Assoziation ist eher Fitnessstudio! Ich glaube, Kai Wegner meinte, was die IHK schon seit Jahren fordert: Wir haben lang genug nachgedacht, was man machen könnte, machen sollte. In Berlin sind viele Konzeptpapiere geschrieben worden. Ich freue mich, dass der Regierende die kurze Zeit, die er in dieser Legislatur hat, mit Machen verbringen will. Unter welchem Slogan er das tut, ist am Ende egal.