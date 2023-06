Putzen und kochen für die Oberschicht Berliner Butler-Agentur vermittelt Hauspersonal an Reiche

Gegen acht Uhr morgens beginnt Silvia Ginders Arbeitstag. Sie fährt die Kinder in die Kita, geht mit dem Hund Gassi und räumt den Frühstückstisch ab. Dann wird gewaschen, gebügelt und Kleidung ordentlich zusammengelegt. Oft geht Silvia Ginder auch für die Familie einkaufen. Sie weiß genau, was gerne im Kühlschrank gesehen wird und was nicht. „Eigentlich mache ich auf der Arbeit genau das, was ich auch zu Hause mache“, sagt sie.