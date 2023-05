Roboter testen iPhones Das Berliner Unternehmen Rebuy will gebrauchte Elektronik cool machen

Als es 2004 losging mit Rebuy, nutzten die Gründer zunächst die Räume ihrer Wohngemeinschaft in Kreuzberg als Zentrale und erstes Warenlager. Damals waren Marcus Börner und Lawrence Leuschner noch Studenten Betriebswirtschaftslehre – und sie verkauften gebrauchte Computerspiele. Längst ist das Sortiment ausgeweitet, Rebuy kauft heute gebrauchte Elektronikprodukte und Bücher an und vermarktet sie dann zum Festpreis über die eigene Website.

Behutsam legt der Roboterarm ein iPhone in einen blauen Kasten. Die vollständig automatisierte Anlage von Rebuy testet das Gerät auf Herz und Nieren. Sie steht im hochmodernen Logistik- und Testzentrum im brandenburgischen Falkensee, unmittelbar am Stadtrand von Berlin. Hier ermittelt das Unternehmen den Wert von gebrauchter Elektronik, um sie weiterzuverkaufen. Das ist nachhaltig – und ein Millionengeschäft.

Das Konzept wurde zum Erfolg. Die Gründer traten in Fernseh-Spots mit Slogans wie „Habe Eier, werde Rebuyer“ auf. Rebuy erwirtschaftete Millionenumsätze, eröffnete zuerst ein Logistikzentrum in Rudow und später ein weiteres im polnischen Poznan (Posen).

600 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen

Später verließen die Gründer das Unternehmen. Lawrence Leuschner gründete 2018 den Mobilitätsanbieter Tier. Im selben Jahr sammelte Rebuy 21 Millionen Euro Risikokapital von Investoren ein. Seit 2020 ist das Geschäft profitabel.

Der letzten veröffentlichten Jahresbilanz zufolge erwirtschaftete Rebuy im Jahr 2021 einen Überschuss von 1,38 Millionen Euro. Heute beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben 600 Menschen. Aktiv ist es in Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Italien und Spanien.

Philipp Gattner ist seit Februar 2019 Geschäftsführer. Er ist überzeugt: Immer mehr Leute wollen gebrauchte Geräte kaufen, weil das nachhaltiger ist. Viele seien jedoch skeptisch in Bezug auf die Qualität. Gebrauchthändler hätten einen fragwürdigen Ruf. Auch auf Online-Marktplätzen wisse man oft nicht genau, was man bekomme.

Etwa 30 Menschen arbeiten im Logistikzentrum von Rebuy in Falkensee gemeinsam mit Robotern. © Kitty Kleist-Heinrich/Tagesspiegel

Rebuy setzt auf genaue Produktprüfung – und bietet drei Jahre Garantie. „Das scheint den Nerv der Zeit zu treffen“, meint Gattner. Neben der Nachhaltigkeit spiele in Inflationszeiten auch der Preis eine wichtige Rolle: „Es muss eine klare Ersparnis gegenüber dem Neupreis geben.“

Im Durchschnitt seien die bei Rebuy gehandelten Produkte zwei bis zweieinhalb Jahre alt, sagt Gattner. Es dauere im Schnitt einen Monat, bis ein Produkt wieder verkauft werde. Besonders gefragte Artikel wie das iPhone 13 lägen jedoch nur für wenige Stunden im Regal.

Die Geräte durchlaufen eine vollständig automatisierte Anlage, die den Zustand und die Funktionsfähigkeit überprüft. © Kitty Kleist-Heinrich/Tagesspiegel

Gattner meint, dass Rebuy viel mehr Produkte verkaufen könnte, wenn mehr da wären. „Der Flaschenhals ist der Ankauf.“ Die Nachfrage sei deutlich höher als das Angebot an gebrauchten Geräten.

Wer ein Gerät verkaufen will, muss zunächst auf der Website Fragen dazu beantworten. Eine Software erstellt ein vorläufiges Angebot. Die Kundin oder der Kunde kann das Gerät dann kostenlos einschicken. Wenn es ein iPhone ist, landet das Paket in Falkensee. Andere Geräte, wie zum Beispiel Spielekonsolen oder Fotoapparate werden in Poznan von Hand überprüft. Bücher bearbeitet das Rudower Logistikzentrum.

Ein Roboterarm legt ein iPhone in ein Spezialgerät, das den Zustand analysiert. © Kitty Kleist-Heinrich/Tagesspiegel

In Falkensee löscht ein Mitarbeiter zunächst alle Daten vom iPhone. Dann installiert er eine spezielle Testsoftware. Über ein Fließband gelangt das Gerät zu Beschäftigten, die es penibel reinigen. Mit Zahnbürste und Ultraschall wird der Schmutz aus allen Ecken geholt.

An der automatisierten Prüfstation legen spezielle Roboterarme die Smartphones in die Prüfgeräte des US-amerikanischen Herstellers Futuredial. Eine Spezialkamera fotografiert das Display, eine Software erkennt Kratzer. Außerdem werden Kamera, Blitzlicht, Mikrofon, Lautsprecher und Bluetooth-Verbindung getestet.

Wichtig sei, dass alle Komponenten eine CE-Kennzeichnung haben, erläutert Gattner. Mit diesem Zeichen möchte die Europäische Union sicherstellen, dass alle Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt werden.

Hin und wieder kämen Teile ohne dieses Zeichen, sagt Gattner. Zum Beispiel, wenn der Vorbesitzer Ersatzteile aus einem windigen Handyladen erworben habe. Bei Rebuy reduziert das den Preis, denn solche Teile müssen ausgetauscht werden.