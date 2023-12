Spätis in Berlin unter Druck „Viele geben auf und verkaufen“

Der Spätkauf ist ein Berliner Markenzeichen: Der Ort, an dem man sich ein Feierabendbier holt, spätnachts noch eine Packung Chips oder Zigaretten besorgt. Wo sich in einem kleinen Raum Produkt an Produkt reiht: Cola, Center-Shock, Camel. Auch als Platz nachbarschaftlichen Austauschs ist der Späti Aushängeschild Berlins. Doch die Kleinunternehmen stehen unter Druck: „Die Krise der Spätis wird immer heftiger“, sagt Alper Baba, Vorsitzender des Verbands Berliner Späti e.V. und Inhaber von drei Spätverkaufsstellen. Vor allem seit der Pandemie habe sich die Lage verschärft: „Viele Spätis geben auf und verkaufen“, sagt Baba.