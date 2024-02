Spezialgeräte für die Front Berliner Unternehmen rüstet ukrainische Soldaten aus

Bis Februar 2022 ging es eher ruhig zu bei Andres Industries. Das mittelständische Unternehmen gehört einer Branche an, die in der Bundesrepublik traditionell wenig Aufheben um sich macht: der Rüstungsindustrie. Der Hersteller beliefert Armeen mehrerer Staaten mit Wärmebildgeräten. Doch seit Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine sind die Auftragsbücher voll.