Spiele Max plant Neustart nach Insolvenz Filialen in Berlin und Brandenburg wiedereröffnet

Nachdem der Spielwarenanbieter Spiele Max im Juni 2023 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hatte, richtet sich das Unternehmen nun auf einen Neustart am Markt aus. Einem Bericht der „Lebensmittel-Zeitung“ (LZ) zufolge wurden zum Jahresbeginn etwa 15 Filialen in Berlin und Ostdeutschland wiedereröffnet.