Stiftung gründen einfach gemacht Berliner Start-up will Reiche zum Spenden bewegen

Wer spendet, gibt Geld fort. Es kehrt nicht zurück, generiert keine Rendite. Das will Project Bcause ändern: Auf der Plattform des Berliner Start-ups kann man Spenden verwalten wie in einem Aktiendepot. Kund:innen laden Geld auf ihr Bcause-Depot und können dann Organisationen unterstützen, die Gutes tun, unter anderem mit Spenden, Darlehen oder Impact Investments. Renditen werden nicht ausgeschüttet, sondern bleiben im Kreislauf. Nutzer:innen können die Rückflüsse in neue Projekte investieren.